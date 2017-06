Ο Ροναλντίνιο φέρνει ΠΑΝΤΑ εφιάλτες στους Άγγλους!

Η 21η Ιουνίου είναι μία ημερομηνία που θα ξυπνάει πάντα άσχημες αναμνήσεις στους Άγγλους αφού αν και βρέθηκαν κοντά σε μία σπουδαία επιτυχία, να πανηγυρίσουν την πρόκριση στους "4" του Μουντιάλ και να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου, έφυγαν από το γήπεδο με σκυμμένο το κεφάλι λόγω "μαγείας".

Αναφερόμαστε φυσικά στο Αγγλία-Βραζιλία στον προημιτελικό των δύο εθνικών ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, με τα "τρία λιοντάρια" (με τον Σβεν-Γκόραν Έρικσον στον πάγκο τους) να πηγαίνουν στην ανάπαυλα προηγούμενοι με γκολ του Μάικλ Όουεν αλλά στο δεύτερο μέρος να πέφτουν θύμα ανατροπής.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την "σελεσάο" ήταν φυσικά ο Ροναλντίνιο, ο οποίος πρώτα έδωσε σούπερ ασίστ στον Ριβάλντο για το 1-1 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και λίγο αργότερα έκανε το 2-1 μέσα σε αποθέωση: ήταν η στιγμή που όλοι περίμεναν σέντρα και εκείνος επέλεξε να "κρεμάσει" τον Σίμαν με λόμπα από τα δεξιά σε απόσταση 40 μέτρων, πετυχαίνοντας ένα γκολ που έμεινε στην ιστορία!

