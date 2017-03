ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: στοιχημάτισαν τις γυναίκες τους στο ντέρμπι!

Λογικά οι περισσότεροι (ή για να είμαστε ρεαλιστές, μάλλον όλοι) που διαβάζετε αυτές τις αράδες, δεν θα έχετε ποτέ ακούσει στο παρελθόν για τις Simba SC και Young Africans SC. Πράγμα λογικό καθώς το πρωτάθλημα της Τανζανίας δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που παρακολουθούμε ως φίλαθλοι.

Και όμως αυτές οι δύο ομάδες έχουν δει τη δημοτικότητά τους να εκτοξεύεται εδώ και μερικές ώρες μέσω των social media χάρη σε δύο οπαδούς τους που έκαναν το ανήκουστο: ενόψει του μεγάλου ντέρμπι έβαλαν στοίχημα τις γυναίκες τους, με τον χαμένο να είναι υποχρεωένος βάσει συμφωνίας να επιτρέψει στη γυναίκα του να περάσει μία νύχτα με τον νικητή του στοιχήματος!

Υπέγραψαν μάλιστα και συμβόλαιο που ήταν γραμμένο στα σουαχίλι, με το φινάλε του ματς που έγινε στο κατάμεστο από 60.000 κόσμο "Dar es Salaam, να βρίσκει νικήτρια την Simba SC με σκορ 2-1 και τον οπαδό της να περιμένει το... βραβείο του.

Βέβαια υπήρχε και υποσημείωση στο συμβόλαιο που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές, με τον χαμένο οπαδό να έχει τη δυνατότητα αντί για τη γυναίκα του να δώσει χρηματική αποζημίωση στον φαν της Simba SC, κάτι το οποίο επέλεξε.

Την ιστορία την αποκάλυψε ο ανταπροκριτής του BBC, Osasu Obayiuwana, που έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και τη φωτογραφία του συμβολαίου, με τον γενικό γραμματέα της Simba SC να δηλώνει από την πλευρά του πως τέτοιους είδους στοιχήματα είναι συνηθισμένα στη χώρα του!

"Γνωρίζω πολλά τέτοια στοιχήματα. Στα δικά μας μέρη είναι αρκετά σύνηθες να βάζουμε στοίχημα τις γυναίκες μας σε ένα παιχνίδι. Κάποιες φορές νικάς, κάποιες φορές χάνεις".

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΟΠΑΔΟΙ: