Επίσημο: Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες!

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) January 10, 2017

BREAKING: FIFA Council unanimously vote in favour of expanding World Cup to 48 teams from 2026. 16 groups of three! pic.twitter.com/GXaeJZ5JcI — FourFourTweet (@FourFourTweet) January 10, 2017

+++FLASH+++ #FIFA ufficiale: il Consiglio all'unanimità ha votato per il mondiale a 48 squadre a partire dal 2026, divise in 16 gruppi da 3 — SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) January 10, 2017