Ο Ομπάμα ακολουθεί στο Twitter μόνο ΜΙΑ ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομάδα!

Ο Μπάρακ Ομπάμα είναι διάσημος φαν του αθλητισμού οπότε ουδεμία έκπληξη προκάλεσε το γεγονός ότι από τότε που άνοιξε τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ακολούθησε ένα σωρό ομάδες (κυρίως από το Σικάγο). Μέσα όμως σε όλες αυτές τις ομάδες της επιλογής του υπάρχει και μία που προκαλεί απορίες αφού η μοναδική ποδσοφαιρική ομάδα από την Ευρώπη που ακολουθεί ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι κάποια από τα παραδοσιακά μεγαθήρια αλλά η... Ντάρμσταντ.

Μία ομάδα μάλιστα που δεν έχει κάποιον σούπερ σταρ στο ρόστερ της και που δεν εδρεύει σε μεγάλη πόλη (έχει πληθυσμό μόλις 150.000 κατοίκους) με το "Associated Press" να υποστηρίζει με δημοσίευμα πως ίσως ο λόγος που την ακολουθεί ο πρώην πλανητάρχης να είναι η παρουσία στον γερμανικό σύλλογο του Τέρενς Μπόιντ, με τον 26χρονο επιθετικό να είναι διεθνής (χωρίς πάντως πολλές συμμετοχές) στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ.

Φυσικά το γιατί ο Ομπάμα την επέλεξε ουδόλως απασχολεί τους ανθρώπους της Ντάρμσταντ που θέλησαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός και να προσκαλέσουν δημόσια τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο να δει από κοντά αγώνα της ομάδας τους. Φυσικά πρωταγωνιστής στο video ήταν ο Τέρενς Μπόιντ.

Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF