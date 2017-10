Αυτός είναι ο πρώτος πληρωμένος πανηγυρισμός στο ποδόσφαιρο!

Το ποδόσφαιρο είναι μπίζνες, όλα πωλούνται και αγοράζονται ακόμη και τα... συναισθήματα ενός ποδοσφαιριστή κατά τον πανηγυρισμό του μετά την επίτευξη ενός γκολ. Ο Τιμ Κέιχιλ είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος παίκτης που "πούλησε" τον πανηγυρισμό του για λογαριασμό προώθησης ταξιδιωτικού γραφείου.

Ο αειθαλής Αυστραλός και παλιά δόξα της Έβερτον έχει μπει στο στόχαστρο των "ρομαντικών" ποδοσφαιρικών φαν γιατί το επετειακό 50ο του γκολ "πουλήθηκε"...

Ο Κέιχιλ όταν σκόραρε κατά της Συρίας στην παράταση σχημάτισε με τα χέρια του το γράμμα "T". Αρχικά, όλοι πίστεψαν ότι το έκανε για να "τιμήσει" το πρώτο γράμμα του ονόματός του. Λάθος...

Σύμφωνα με ανάρτηση του ιδίου, στα social media, ο πανηγυρισμός έγινε προς όφελος της εταιρίας "TripADeal".

Always a pleasure to play for my country. Proud of the team, staff and the fans. #FEARLESS @Trip_A_Deal pic.twitter.com/te3rrjRJNg