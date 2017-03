Έπος: Δεν άλλαξαν το σκορ γιατί έχασαν τη... σκάλα!

Είναι από τις ιστορίες στις μικρές κατηγορίες που βγάζουν άφθονο γέλιο και δείχνουν τα... προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Στο γήπεδο που έγινε η αναμέτρηση Βίλα Νόβα - Ουμπερλάντια δεν υπήρχε φωτεινός πίνακας, αλλά ο κλασικός που θέλει... χέρι! Δηλαδή κάθε φορά που αλλάζει το σκορ, ένας υπεύθυνος σκαρφαλώνει και αλλάζει τους αριθμούς.

Έλα όμως που... χάθηκε η σκάλα στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν αδύνατον να φανεί το 2-0! Τελικά λύση βρέθηκε αργότερα, με τον υπεύθυνο να βρίσκει μία στα αποδυτήρια των ηττημένων!

Τώρα αν έγινε επίτηδες ή τυχαία κανείς δεν γνωρίζει. Αυτός που έκανε την μετάδοση, πάντως, είπε πως πρώτη φορά στα 10 χρόνια που μεταδίδει αγώνες της Βίλα Νόβα είδε να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Castor Cifuentes. Já está 2x0 pro Villa. Um jogador reserva do Uberlândia SUMIU COM A ESCADA para o garoto do placar não mudar o marcador. pic.twitter.com/P1tXJhNjf6