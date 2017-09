Οι ελληνικές ομάδες... που "πατούν" τη Ρεάλ στην κατοχή μπάλας

Το "anlremote.com" κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία πολύ ενδιαφέρουσα λίστα που παρουσιάζει τις ομάδες των 35 κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με το μέσο όρο κατοχής της μπάλας που έχουν στα πρώτα ματς της σεζόν.

Οι ελληνικές ομάδες φιγουράρουν σχετικά ψηλά με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα μαζί με την Μπάγερν έχοντας μέσο όρο κατοχής της μπάλας ανά ματς 64%...

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός φιγουράρουν στη 13η και 14η με 63,8% και 63,3% αντίστοιχα. Η ΑΕΚ δεν βρίσκεται στην πρώτη 25αδα, ενώ κορυφαία ομάδα στην κατοχή της μπάλας είναι η Σέλτικ με ποσοστό 70,8%.

Δείτε τον σχετικό πίνακα:

Celtic have the best ball possession of any team in Europe's top 35 leagues this season say @CIES_football Details: https://t.co/lvgHoYtmNO pic.twitter.com/qJKgyNYUmn