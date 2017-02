Τον Μπρέιντι μην τον ξεγράφεις! Θα σου κλέψει το Super Bowl...

Το 51ο Super Bowl θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πλέον ανατρεπτικά. Ναι μεν το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια του φαβορί, τον Patriots του Τομ Μπρέιντι, ωστόσο η επιστροφή από το 28-3 στα μέσα της τρίτης περιόδου και η νίκη στην παράταση με 34-28 επί των Falcons ξεπέρασε όσα μπορούσε να φανταστεί ο πιο φανατικός θεατής του αμερικάνικου football.

Οι Βοστονέζοι ξόδεψαν 12 προσπάθειες προτού σκοράρουν το πρώτο touchdown τους, φτάνοντας πριν από το φιάσκο. Αφότου όμως μείωσαν ήταν κυριαρχικοί! Και παρέσυραν στο ρυθμό τους την ομάδα της Ατλάντα που ξέμενε φάση-φάση από ενέργεια. Ακόμη και σε μια φάση που θα μπορούσε να κλειδώσει τον τίτλο, λειτούργησαν ερασιτεχνικά και... αυτοκαταστράφηκαν!

Τη διαφορά δεν έκαναν τόσο οι πάσες του Μπρέιντι όσο οι υποδοχές από τους Γουάιτ και Αμεντόλα, φάσεις που γύρισαν το ματς. Οι Falcons ήταν ανήμποροι ν' αντιδράσουν στο κύμα που τους έπνιγε και αφού δεν πήραν την πρώτη επίθεση του έξτρα χρόνου, παραδόθηκαν. Ο Μπρέιντι έκανε το θαύμα, μοίρασε σωστά την μπάλα και η επικών διαστάσεων ανατροπή ολοκληρώθηκε.

