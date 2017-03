Κι όμως, υπάρχει βραβείο για τον... MVPee!

Οι παράγοντες της ενυδάτωσης και της εφίδρωσης είναι από τους σημαντικότερους για τους αθλητές και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, γίνονται συνεχείς μετρήσεις των δεικτών ακόμα και σε καθημερινή βάση.

Η ομάδα των San Francisco Giants βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για επιβραβεύσει τον παίκτη που είναι πιο ενυδατωμένος από τους υπόλοιπους και αφορά ένα χρυσό αγαλματίδιο... τουαλέτας!

Ναι τουαλέτας. Συγκεκριμένα είναι στο σχήμα όπου οι αθλητές ουρούν για να μετρήσουν στη συνέχεια τους δείκτες τους οι γιατροί της ομάδας.

Ο νικητής κάθε φορά, λοιπόν, κερδίζει μία χρυσή... τουαλέτα.

This award goes to #SFGiants best hydrated player (M-V-Pee trophy?) as part of emerging Sports Science program https://t.co/KgwRux87b8 pic.twitter.com/mIQqpniP29