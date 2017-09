Κέρδισε 3 εκάτ. δολάρια και... τρελάθηκε!

Πριν από έξι εβδομάδες την είχαν σχεδόν... ξεχασμένη. Αυτό γιατί ένας σοβαρός τραυματισμός την άφησε εκτός για αρκετούς μήνες και ανέκοψε την ανοδική της πορεία.

Στο US Open, ωστόσο, έφτασε στην... κορυφή! Κατέκτησε το πρώτο της Grand Slam και μαζί πήρε το έπαθλο των 3.700.000 δολαρίων!

Όλα τα λεφτά η αντίδραση της όταν παρέλαβε την επιταγή... Το ύφος τα λέει όλα!

The hilarious reactions from Sloane Stephens and Madison Keys when check time came #usopen pic.twitter.com/8nR0BD85fI