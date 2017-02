Ξέρω τι έκανες στο καρναβάλι: Νέο ξεσάλωμα Μπολτ με γυναίκες!

Ο Γιουσέιν Μπολτ λατρεύει τα πάρτι. Και δεν απογοήτευσε για άλλη μία φορά, καθώς “πιάστηκε στα πράσα” να διασκεδάζει με τη συντροφιά γυναικών κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού στο Τρινιντάντ. Ο 30χρονος σπρίντερ φάνηκε γεμάτος με μπογιά να χορεύει μαζί με πολλές γυναίκες, κάνοντας ακόμα και πολύ προκλητικές κινήσεις, μη δίνοντας σημασία στα αδιάκριτα βλέμματα, αλλά και στην επίσημη αγαπημένη του, Κάσι Μπένετ.

Usain Bolt bumps and grinds with a bevy of twerking woman at carnival in Trinidad https://t.co/ovIdq27lcN pic.twitter.com/P4CDPsE8Nw