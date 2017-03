Ο "βασιλιάς" του ΜΜΑ, Φλόιντ Μεϊγουέδερ, φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ στο πλευρό του γιου του ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζακ Σάλιβαν, ο οποίος μάλιστα τον παρουσίασε ως το νέο μεταγραφικό απόκτημα των "σφυριών".

Our newest signing @FloydMayweather has signed on a free transfer pic.twitter.com/J8uXD1PmTl