To τρέιλερ της ταινίας του McGregor... ξεπερνάει και τον Batman!

Toν ερχόμενο Νοέμβριο οι φαν του Conor McGregor θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη ζωή του αγαπημένου τους μαχητή από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα να προβάλλεται στη μεγάλη οθόνη.

Ο Ιρλανδός σούπερ σταρ "ανέβασε" στα social media το τρέιλερ της νέας του ταινίας το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Όλο το στόρι θα περιστρέφεται γύρω από την αναρρίχηση του παγκόσμιου πρωταθλητή από τα... φθηνά κλουβιά της Μεγάλης Βρετανίας στο UFC και τον αγώνα με τον Mayweather που τον έκανε πλουσιότερο κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Witness the unstoppable rise of one of the most iconic stars on the planet. Visit https://t.co/TKpBTGiuFV to find out more. pic.twitter.com/pWJc4zrbdA