Οι ομάδες που ξεχώρισαν το 2016

Το 2016 μάς αποχαιρετά και εμείς συγκεντρώσαμε τις ομάδες που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στη διάρκεια της χρονιάς. Ξεχωρίζει, φυσικά, η Λέστερ του Ρανιέρι που πέτυχε το θαύμα των θαυμάτων.

ΛΕΣΤΕΡ

Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε αυτή την επιτυχία σε καλούπι και να τη συγκρίνουμε με της Ελλάδας το 2004, το σίγουρο είναι πως η Λέστερ είναι, μακράν της δεύτερης, η πιο επιτυχημένη ομάδα του 2016 και σίγουρα αυτή που έκανε όλο τον κόσμο να παρακολουθεί με ενδιαφέρον και αγωνία το πρωτάθλημα της Premiership. Κόντρα στα μεγαθήρια και κάθε λογής προγνωστικό, το συγκρότημα του Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω τα έκανε μούσκεμα στη θητεία του στον πάγκο της Εθνικής μας, κατάφερε να κόψει πρώτο το νήμα στο μαραθώνιο και να πραγματοποιήσει ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο μοναδικός αστερίσκος για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ήταν ο πρόωρος αποκλεισμός από τη συνέχεια της Ευρωλίγκας. Ακόμα κι έτσι, όμως, οι Πειραιώτες φρόντισαν να ξεπεράσουν το σοκ και να φτάσουν σε ακόμα μία κατάκτηση πρωταθλήματος και μάλιστα με τρομερό τρόπο που είτε οι πιο πιστοί οπαδοί του θα μπορούσαν να ονειρευτούν. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν το πρόσωπο των "ερυθρολεύκων" και αυτός που έκρινε τη σειρά των τελικών με τον ασύλληπτο τρίποντο στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον Γιάννη Σφαιρόπουλο που έχει δημιουργήσει ένα συμπαγές σύνολο, αξιοσέβαστο από όλη την Ευρώπη, που έχει μάθει πλέον να αντιμετωπίζει τόσο τις αδυναμίες του όσο και τις ατυχίες που παρουσιάζονται μεσούσης της σεζόν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίγο έλειψε να πάρει αήττητος το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Ας όψεται η ΑΕΚ που του έκοψε τη φόρα (δύο φορές, μάλιστα, αφού τον πλήγωσε και στον πολύπαθο τελικό κυπέλλου στο άδειο ΟΑΚΑ). Με τον Μάρκο Σίλβα στο τιμόνι ο Ολυμπιακός έπαιξε, κατά γενική ομολογία, το καλύτερο ποδόσφαιρο, πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε, δέχθηκε κριτική για υπέρ του διαιτητικές αποφάσεις, αλλά στο τέλος που έγινε το ταμείο όλοι παραδέχθηκαν την ανωτερότητά του. Όταν ξεφούσκωσε στο τέλος της περιόδου απογοήτευσε τον κόσμο, ενώ αυτή η απογοήτευση γιγαντώθηκε με την απώλεια του Κυπέλλου. Το καλοκαίρι ήταν επεισοδιακό, αφού ο Μάρκο Σίλβα αποφάσισε αίφνης να αποχωρήσει και κάπου εκεί άρχισε το μπάχαλο, ο αποκλεισμός από το Champions League και η πρόσληψη του Πάουλο Μπέντο.

ΑΕΚ

Στην πρώτη χρονιά της επιστροφής της στη μεγάλη κατηγορία κατάφερε να πανηγυρίσει μία κούπα, αυτή του Κυπέλλου Ελλάδας. Αφού άφησε πίσω της τις αγγαρείες στα γήπεδα της Γ' Εθνικής και την περιπέτεια της Football League, επέστρεψε δυναμικά και μπορεί στο πρωτάθλημα να έμεινε από νωρίς εκτός διεκδίκησης του τίτλου, κατάφερε όμως να πάρει το δεύτερο τη τάξει τρόπαιο και μάλιστα κόντρα στον Ολυμπιακό. Στην ομάδα που, νωρίτερα μέσα στη σεζόν, της έσπασε το αήττητο.

ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, σπάζοντας την κατάρα των Ρώσων που δεν μπορούσαν να... σταυρώσουν κούπα τα τελευταία χρόνια. Ο Ιτούδης πήγε στην "αρκούδα" με σκοπό να της δώσει τη νοοτροπία της νικήτριας και να κάνει πράξη όσα έλεγαν οι ειδήμονες πως είναι το φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Κι άλλες χρονιές φαβορί ήταν, αλλά μόλις έφτανε στην πηγή τα έκανε... μούσκεμα. Πέρυσι, όμως, σε έναν χιτσκοκικό τελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του κουμπάρου του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Ιτούδης οδήγησε την ΤΣΣΚΑ στη γη της επαγγελίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το "θαύμα του Φερνάντο Σάντος". Η Πορτογαλία πήγε τρένο στα προκριματικά της διοργάνωσης και πήγε στην τελική φάση του Euro ως ένα εκ των φαβορί. Όχι δυνατό, αλλά φαβορί. Χωρίς να εντυπωσιάσει, χωρίς να καταφέρει να κάνει τη μεγάλη νίκη, κατάφερε να φτάσει στον τελικό. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα βρήκαμε να προσάψουμε πολλά στον Πορτογάλο προπονητή του "μισού μηδέν", αλλά η ιστορία έγραψε. Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης και ο "CR7" εξιλεώθηκε για την χαμένη κούπα του 2004. Χαρακτηριστικό highlight του τελικού (ίσως και ολόκληρης της διοργάνωσης) ο τραυματισμός του Ρονάλντο.

ΛΕΙΨΙΑ

Ποια είναι αυτή η Λειψία που έχει κλέψει την παράσταση στη Bundesliga, απειλεί στα ίσια την Μπάγερν Μονάχου και θέλει να μιμηθεί το θαύμα της Λέστερ; Όπως έχετε διαβάσει σε δεκάδες αφιερώματα, είναι η πιο... αχώνευτη ομάδα της Γερμανίας και ουσιαστικά πρόκειται για ένα... ποδοσφαιρικό κατασκεύασμα του δισεκατομμυριούχου Ντίτριχ Μάτεσιτζ, ο περίφημος ιδιοκτήτης της Red Bull, που την αγόρασε το 2009 και μέσα σε 7 χρόνια την έφερε στην πρώτη γραμμή της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας.

ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ

Last but not least, που λένε και στο χωριό μου. Οι Γουόριορς το ένα, οι Γουόριορς το άλλο, ο Κάρι έβαλε τόσα τρίποντα και διάφορα άλλα ρεκόρ (με σημαντικότερο το περίφημο των Μπουλς που το έσπασαν με το ιστορικό 73-9) συνέθεσαν την εικόνα μίας χρονιάς που τελικά η ιστορία γράφτηκε στο Κλίβελαντ. Στους τρομερούς τελικούς του ΝΒΑ, η παρέα του Λεμπρόν Τζέιμς κατατρόπωσε το μεγάλο φαβορί και κατέκτησε το δαχτυλίδι, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό μύθο και συνάμα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του πρωταθλήματος.