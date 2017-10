Νέα Συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2017, Camel Active The Vancouver Way of Life

Η Camel Active κάθε σεζόν μας ταξιδεύει και μας εμπνέει μέσα από το design των ενδυμάτων και υποδημάτων της. Η νέα συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2017 είναι εμπνευσμένη από το Βανκούβερ που είναι βραβευμένη ως η κορυφαία πόλη σε ποιότητα ζωής και συνδυάζει αρμονικά δάση, βουνά και λίμνες, με φόντο τους τεράστιους γυάλινους ουρανοξύστες.