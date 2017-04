Το διαζύγιο με εγκυμοσύνη, ο φαν του Σπαλιάρα κι ο διάδοχος

Αγάπησα απο μικρός αυτο που κανω με τα καλα του!!!πιο πολυ το αγαπάω για αυτές τις δύσκολες στιγμές που με τη βοήθεια του θεού της οικογένειας μ και ανθρώπων π ειναι πάντα διπλα μου έμαθα να τ ξεπερνάω και να βγαίνω καλύτερος και πιο δυνατός!αγαπαω την οικογένεια του ΠΑΟΚ που με ανέδειξε και ήταν και ειναι σε ολα διπλα μου!!ευχαριστω για τις ευχές σας και σας υπόσχομαι οτι θα επιστρέψω πιο δυνατός απο ποτέ!!thanks Doctor Μανώλη #GM27 #TheReturn #start #from #today

