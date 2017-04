Απάντηση του Γκάλη στον... μάγκα Αντετοκούνμπο

Ποιος είπε ότι ο Νίκος Γκάλης δεν θα κολακευόταν από τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο; Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο ένας και μοναδικός "Nick the Greek" άνοιξε twitterικό διάλογο με τον... "Greek the Freak" και επί της ουσίας τον ευχαρίστησε για τις θερμές λέξεις του μετά την είδηση πως εξασφάλισε μια θέση στο Hall of Fame.

Τι είχε γράψει ο Giannis; Πως εύχεται να τον φτάσει κάποια μέρα...

Απ' αυτό πιάστηκε ο Νίκος Γκάλης απαντώντας ότι "ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πολύ μικρός στην ηλικία, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος μάγκας!" και χωρίς να το αναφέρει έδωσε το χρίσμα στο... διάδοχό του!