Ο Αντετοκούνμπο έμαθε να σουτάρει και έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του!

Πλέον τα καρφώματα και τα μπλοκ δεν είναι τα μόνα που μπορεί να κάνει στο παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έχει βελτιώσει κατά πολύ και το σουτ του, κάτι που σχολίασε και η ίδια του η ομάδα στο twitter κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στους Μπλέιζερς.

"When he learns how to shoot..."#FearTheDeer pic.twitter.com/XDNDVDTnTQ