Όλοι ξέρουμε πως ο Αμερικανός άσος των Clippers δεν είναι καλός στις βολές. Το ξέρει και ο ίδιος άλλωστε. Αυτή τη φορά όμως η αστοχία του εξέπληξε αρνητικά και τον εαυτό του!

Όχι απλά στο καλάθι δεν πήγε η μπάλα, αλλά ούτε καν πλησίασε! Έτσι, με τρομερή γκριμάτσα φώναξε: "Oh My God!"

DeAndre still manages to surprise himself pic.twitter.com/467zxavnz3