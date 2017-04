Ο χαφιές που πρόδωσε όλο το μεταγραφικό πλάνο

Η σεζόν έχει τελειώσει προ πολλού για τους Μάτζικ, αφού ελπίδες για πλέι οφ δεν υπάρχουν. Με ρεκόρ 27-50, λίγο πριν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος, έχουν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ανατολή και τέταρτη σε όλο το ΝΒΑ! Γι' αυτό και έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα, το ρόστερ τους για την ακρίβεια.

Τα σχέδια αναμόρφωσης του έμψυχου δυναμικού ήταν κρυφά μέχρι τη στιγμή που διέρρευσαν στο διαδίκτυο. Όχι μέσω πληροφοριών που είχε κάποιος εκ των κορυφαίων ρεπόρτερ του είδους. Αλλά από τον... "βαθύ λαρύγγι" των αποδυτηρίων.

Την ημέρα που ο Αργεντινός Γκαρίνο (μαζί με τον Χαντ) υπέγραφε το συμβόλαιό του με το Ορλάντο, ο μάνατζέρ του ήθελε πώς και πώς ν' απαθανατίσει τη (μεγάλη) στιγμή.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Διότι ο Κάρλος Προύνες δεν αντιλήφθηκε πως στο φόντο της φωτογραφίας ήταν όλο το καλοκαιρινό σχέδιο των Μάτζικ. Οι παίκτες που τους ενδιαφέρουν είχαν χωριστεί σε συγκεκριμένες ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (ελεύθεροι ή με συμβόλαιο), ενώ υπήρχε και καταγεγραμμένη ως ενδεχόμενο η ανταλλαγή του Άαρον Γκόρντον με τον Ντάριο Σάριτς!

Άντε τώρα να φτιάξουν καινούριο...

LOOK: Magic's offseason targets inadvertently tweeted to the world https://t.co/hi5u8b7t0N pic.twitter.com/TLUFbdq9sH