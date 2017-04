Το γράφημα-απόδειξη πως το μπάσκετ έχει αλλάξει!

Ναι στα συστήματα και στο ολοκληρωτικό μπάσκετ του Γκρεγκ Πόποβιτς, που αποτελούν θέματα σεμιναρίων. Ναι στην αθλητικότητα του Λεμπρόν Τζέιμς που παρασέρνει σαν τσουνάμι ό,τι βρεθεί στο διάβα του. Ναι στην πληθωρικότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο που κάνει πολύ απ' όλα και κάθε μέρα ξεπερνάει το ταβάνι του.

Ποιος όμως αμφισβητεί πως όλο το παιχνίδι πλέον παίζεται στην περιφέρεια; Ούτε ο Pop, που δίνει ρόλο και χρήμα στον Ντάβις Μπέρτανς. Ούτε στο Κλίβελαντ, που ήταν μονοδιάστατοι όσο έλειπαν Λοβ - Σμιθ. Πόσο μάλλον ο Giannis, που έχει ανάγκη δίπλα του τον Μίντλετον, τον Τέρι και τον Σνελ για να βρει χώρους δράσεις.

Όποια ομάδα σουτάρει πολύ και καλά αποκτάει αυτομάτως πλεονέκτημα. Το παράδειγμα των Ρόκετς είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Στο Χιούστον ο Μάικ Ντ'Αντόνι, εκτός του ότι έκανε τον Τζέιμς Χάρντεν πόιντ γκαρντ βάζοντάς τον σ' ένα διαφορετικό καλούπι, τον πλαισίωσε δίπλα στον Αρίζα με τον Έρικ Γκόρντον, τον Ράιαν Άντερσον και εσχάτως τον Λου Γουίλιαμς.

Το αποτέλεσμα υπήρξε εκρηκτικό! Οι "ρουκέτες" εκτοξεύτηκαν, πήγαν από τα 878 εύστοχα τρίποντα στα 1.162 και τερμάτισαν στην τρίτη θέση της Δύσης χωρίς το ρόστερ τους να είναι... για εκεί! Η (δικής του έμπνευσης) "7 seconds or less" επίθεση απέκτησε νέα υπόσταση και το Χιούστον έγινε υπολογίσιμη δύναμη για να μην πούμε πως διεκδικεί τον τίτλο.

Στην εφετινή ρέγκιουλαρ σίζον η ομάδα του Ιταλοαμερικανού κόουτς είναι (και θα είναι) η πρώτη σ' εύστοχα τρίποντα (1162/3250, 36%), έχοντας προ πολλού καταρρίψει το ρεκόρ των περυσινών Γουόριορς. Οι οποίοι ελέω Ντουράντ και τροποποίησης του τρόπου παιχνιδιού της έμειναν εφέτος κάτω από τα χίλια! Εκατό λιγότερα από πέρυσι...

Παρατηρώντας δε κανείς τον πίνακα, θα βρει πως οι τέσσερις από τις καλύτερες πέντε επιδόσεις όλων των εποχών είναι εφετινές!

Most three-pointers in NBA history.



Four of the Top 5 marks THIS YEAR. pic.twitter.com/yIyqKWWMSi