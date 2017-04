Τop10: Ιπτάμενος και... καθόλου τζέντλεμαν ο Αντετοκούνμπο

Στο παιχνίδι που πέτυχε το τρίτο triple double της χρονιάς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε κι άλλα πολλά. Όπως να προστατεύει το καλάθι των Μπακς από βέβαιη παραβίαση τρομοκρατώντας αντιπάλους του!

Το "θύμα" του "Greek Freak" στην κορυφαία φάση της βραδιάς του ήταν ο Μπράιαν Ρόμπερτς. Αφελώς ο έμπειρος γκαρντ έφυγε αμέριμνος στον αιφνιδιασμό για να σκοράρει δύο πόντους μετά από κλέψιμο.

Από το... υπερπέραν ωστόσο εμφανίστηκε μια σκιά και ένα τεράστιο χέρι σκέπασε την μπάλα, στέλνοντάς την στη... Σάρλοτ! Οι αντιδράσεις του κόσμου στο επίτευγμα του Giannis ήταν μία και μία.

The Greek Freak comes out of NOWHERE to send Roberts' shot back to North Carolina!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/sD9K6p9rHJ