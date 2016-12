Η επιστροφή του Τσιγκρίνσκι στη Βαρκελώνη (για διακοπές)

Hoy nos ha visitado Dmitro Chygrynskiy. Ha sido un placer!!! #loscaracoles #lunch #menú #mediodía #gourmet #tapas #restaurant #instafood #foodpic #gastranomy #instabcn #altacocina #comida #gotic #spanishfood #cena #noche #gambas #foodiepopuexperiance #llamber #paella #cava #mariscos

A photo posted by Los Caracoles (@lcaracoles) on Dec 21, 2016 at 12:58pm PST